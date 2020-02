ANTD.VN - Nhằm chung tay phòng ngừa lây lan dịch bệnh do virus corona gây ra, Đoàn thanh niên các đơn vị Phòng Quản lý Xuất Nhập cảnh, Phòng An ninh kinh tế, Phòng Cảnh sát bảo vệ thuộc Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức tuyên truyền, phát khẩu trang y tế miễn phí, hướng dẫn cho người dân rửa tay khi đến liên hệ làm việc.

Sự kiện:

Phòng chống dịch cúm virus Corona