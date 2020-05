ANTD.VN - Ngày 20/5, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã tổ chức hội nghị “Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; những điểm mới trong dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng” cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt và báo cáo viên trong lực lượng CAND. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến giữa điểm cầu của Bộ Công an và Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.