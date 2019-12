ANTD.VN - Đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, đồng thời phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an địa phương đảm bảo an toàn cho hành khách trong dịp tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Canh Tý... là nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt được Bến xe Gia Lâm xác định trong thời gian tới đây.