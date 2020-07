ANTD.VN - Theo thống kê của Bộ Công an, có tới trên 50% tổng số vụ cháy được xác định do sự cố, mất an toàn trong sử dụng điện. Trước tình hình này, ngày 30/6, Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Bộ Công an đã phối hợp với Cục Kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp – Bộ Công Thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức hội thảo "An toàn phòng cháy trong sử dụng điện sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh".

