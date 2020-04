ANTD.VN - Bắt đầu từ ngày 31-3, Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh, Đại học Quốc gia Hà Nội, cơ sở Hòa Lạc tiếp nhận các trường hợp về cách ly. Đây là một trong 5 điểm cách ly tập trung tại huyện Thạch Thất, Hà Nội. Với đặc điểm nằm gần khu dân cư, nên việc đảm bảo an ninh, an toàn cho khu vực cách ly này là nhiệm vụ quan trọng nhằm tránh lây nhiễm ra cộng đồng.