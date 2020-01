ANTD.VN - Quận Hoàn Kiếm là địa bàn trọng điểm của Hà Nội, nơi diễn ra nhiều sự kiện văn hóa, du lịch thu hút đông đảo nhân dân và khách nước ngoài đến tham quan. Thời điểm giáp Tết, Công an quận Hoàn Kiếm đang nỗ lực cao nhất nhằm giữ vững an ninh, trật tự, bảo đảm an toàn cho nhân dân du xuân, sắm Tết.