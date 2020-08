ANTD.VN - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đã kết thúc trong an toàn, trật tự, nghiêm túc và đúng quy chế. Mùa thi năm nay diễn ra trong thời điểm dịch Covid-19 tái bùng phát trở lại đã đặt ra nhiều vấn đề cho công tác chuẩn bị. Là một trong những lực lượng mũi nhọn, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với các Ban chỉ đạo thi, đã không chỉ làm tốt công tác đảm bảo ANTT mà còn góp phần đảm bảo an toàn sức khoẻ cho thí sinh trong một mùa thi đặc biệt nhất từ trước tới nay.