ANTD.VN - Ngày 14/2, tại Hà Nội, Cụm thi đua số 1, Bộ Công an gồm công an 5 thành phố trực thuộc Trung ương đã tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2020. Hội nghị có sự tham dự của đại điện lãnh đạo CATP Hà Nội, CATP Hồ Chí Minh, CATP Đà Nẵng, CATP Hải Phòng và CATP Cần Thơ.