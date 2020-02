ANTD.VN - Ngày 17-2, Cụm thi đua số 4 Công an thành phố Hà Nội gồm 10 đơn vị thuộc khối xây dựng lực lượng, hậu cần đã tổ chức hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020 và phát động, ký giao ước thực hiện phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2020. Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc Công an thành phố dự và chỉ đạo hội nghị.