ANTD.VN - Sáng 28-7, Cụm thi đua số 6, Công an Hà Nội đã tổ chức hội nghị sơ kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” 6 tháng đầu năm 2020, triển khai công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm. Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Công an Hà Nội dự và chỉ đạo.