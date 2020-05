ANTD.VN - Ngày 29-5, Công đoàn Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức đi thăm và tặng quà các đoàn viên Công an thành phố bị tai nạn nghề nghiệp, mắc bệnh hiểm nghèo. Đây là hoạt động hưởng ứng tháng công nhân và tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2020.