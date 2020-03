ANTD.VN - Được sự ủy quyền của Giám đốc Công an TP. Hà Nội, ngày 29-2, Công an quận Hai Bà Trưng đã trang trọng tổ chức lễ công bố các Quyết định về điều động, bổ nhiệm cán bộ đối với 2 đơn vị Công an phường mới là Nguyễn Du và Phạm Đình Hổ.