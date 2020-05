ANTD.VN - Ngày 14-5, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Đoàn Duy Khương, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội đã chủ trì Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm chức vụ đối với Đại tá Nguyễn Hồng Ky, Trưởng Công an huyện Mỹ Đức giữ chức Phó Giám đốc CATP Hà Nội.