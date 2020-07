Công bố quyết định bổ nhiệm Giám đốc CATP Hà Nội

ANTD.VN - Ngày 31-7, Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an đã trang trọng tổ chức lễ vông bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công về việc bổ nhiệm đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung - Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, giữ chức vụ Giám đốc Công an thành phố Hà Nội. Đến dự có đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an.