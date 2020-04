ANTD.VN - Ngày 7/4, Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức lễ tiếp nhận hàng nghìn sản phẩm thực phẩm hỗ trợ cán bộ chiến sĩ tham gia phòng, chống dịch Covid-19 từ Công ty TNHH Nestlé Việt Nam. Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Trưởng Ban chỉ đạo về phòng chống dịch bệnh nguy hiểm của Công an thành phố dự buổi lễ.