ANTD.VN - Nằm trong chuỗi Hành trình "Giọt máu nghĩa tình" do Công an TP. Hà Nội phát động, hàng trăm cán bộ chiến sĩ Công an quận Nam Từ Liêm đã sôi nổi tham gia ngày hội hiến máu tình nguyện vì cộng đồng.