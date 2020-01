ANTD.VN - Công an huyện Đông Anh vừa tiếp nhận 90 cán bộ Công an chính quy đã được Giám đốc Công an thành phố Hà Nội quyết định điều động đến đảm nhiệm các chức danh Công an xã, tại 13 xã thuộc địa bàn huyện, trong đó có 38 cán bộ được bổ nhiệm chức danh trưởng, phó Công an xã.