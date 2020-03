ANTD.VN - Trước diễn biến phức tạp của dịch corona do chủng mới Covid-19 gây ra, lực lượng Công an Thủ đô cũng đang nỗ lực cùng với các cấp, các ngành chung tay phòng chống đẩy lùi dịch bệnh. Tại những điểm cách ly, mỗi cán bộ chiến sĩ ngoài việc làm tốt nhiệm vụ của mình, đảm bảo an toàn tuyệt đối khu cách ly, không để nảy sinh những vấn đề liên quan đến ANTT, còn thực hiện vận động, tuyên truyền về cách phòng tránh dịch bệnh và chung tay phát nhu yếu phẩm đến từng người dân.

Sự kiện:

Phòng chống dịch cúm virus Corona