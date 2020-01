ANTD.VN - Không còn cảnh người chen chúc đứng, ngồi tràn ra lòng đường như lễ cầu an tại chùa Phúc Khánh, quận Đống Đa, Hà Nội những năm trước. Với sự đổi mới trong cách tổ chức, buổi lễ cầu an đầu tiên của nhà chùa trong ngày mùng 6 Tết vừa qua đã diễn ra rất an toàn, trật tự...