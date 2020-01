ANTD.VN - Sáng 8-1, Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Công an năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020. Hội nghị có sự tham dự của Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; ông Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội; ông Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP.