Chống virus corona nCoV: Bác sĩ chuyên khoa bệnh nhiệt đới hướng dẫn cách dùng khẩu trang

ANTD.VN - Khi tình hình dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona (2019-nCoV) gây ra đang khiến thế giới lo ngại, người dân hiện chủ yếu "đặt niềm tin" vào phương án phòng - chống bệnh với các loại khẩu trang và nước rửa tay. Tuy nhiên, thực tế có không ít người đang sử dụng khẩu trang sai quy cách, làm giảm hiệu quả phòng và chống bệnh. Tại buổi giao lưu trực tuyến "Hướng dẫn phòng, chống lây lan dịch bệnh Corona" do Báo An ninh Thủ đô tổ chức vào chiều ngày 4-2-2020, ThS.BS Vũ Mạnh Cường (Phó Trưởng khoa Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện E) đã có những chia sẻ, hướng dẫn rất thiết thực về cách lựa chọn, sử dụng và tiêu hủy khẩu trang mà mọi người đều cần biết!

