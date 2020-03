ANTD.VN - Sau một thời gian đấu tranh chuyên án, phòng CSĐTTP về ma tuý Công an TP Hà Nội đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Bộ Công an đã triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý với số lượng lớn từ Lào về Điện Biên - Hà Nội - Cao Bằng sang Trung Quốc tiêu thụ do đối tượng Vàng A Lồng, sinh năm 1989, trú tại bản Hổi Hương, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên cầm đầu.