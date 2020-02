ANTD.VN - Sáng 11/2, Đoàn công tác Campuchia do ngài Thống Tướng Him Yan – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Công an quốc gia làm Trưởng đoàn đã có buổi thăm và làm việc với CATP Hà Nội. Đại tá Nguyễn Văn Viện - Phó Giám đốc CATP Hà Nội đã đón tiếp đoàn.