ANTD.VN - Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an, công an các phường, thị trấn, công an xã trên địa bàn Hà Nội đã đồng loạt thực hiện "đi từng ngõ, gõ từng nhà" để lập danh sách người nước ngoài và công dân Việt Nam từ nước ngoài nhập cảnh đang cư trú tại địa phương.