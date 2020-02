ANTD.VN - Sử dụng giấy tờ giả, biển số xe giả để lừa bán, chiếm đoạt là thủ đoạn mà các đối tượng phạm tội vừa bị công an quận Long Biên, Hà Nội đấu tranh, triệt phá. Đường dây tội phạm này hoạt động rất tinh vi, chúng phân công vai trò từng đối tượng và hoạt động tại nhiều địa bàn, do đó, việc xác lập chuyên án đấu tranh của lực lượng công an gặp nhiều khó khăn…