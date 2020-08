ANTD.VN - Theo thống kê của Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an, 6 tháng đầu năm 2020, có 342 vụ tai nạn giao thông liên quan đầu kéo, container, sơ-mi rơ-moóc, làm 214 người chết; so với 6 tháng đầu năm 2019, tăng 66 vụ, tăng 58 người chết. Đây thực sự là những con số báo động về tình trạng TNGT do loại hình phương tiện vận tải này gây ra.