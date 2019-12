ANTD.VN - Chiều 30/12, đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm thành phố, gồm đội QLTT số 17 và Đội 6, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Công an thành phố Hà Nội kiểm tra kho lạnh An Việt, thuộc Khu công nghiệp Quang Minh, huyện Mê Linh đã phát hiện hơn 25 tấn đùi gà Hàn Quốc hun khói không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.