CAH Phúc Thọ: Không để tội phạm lợi dụng dịch bệnh gia tăng hoạt động

ANTD.VN - Tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, tập trung phòng, chống dịch nhưng vẫn phải đảm bảo các nhiệm vụ công tác công an. Đó là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách trong những ngày này mà Ban chỉ huy CAH Phúc Thọ, Hà Nội, đề ra đối với từng CBCS. Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người, cùng với đó là những biện pháp tuyên truyền chủ động, sáng tạo, lực lượng công an huyện Phúc Thọ đang nỗ lực từng ngày giúp nâng cao ý thức cho người dân trong công tác phòng chống dịch bệnh, bên cạnh nhiệm vụ đảm bảo tình hình an ninh trật tự.