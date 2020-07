ANTD.VN - Với phương châm “phòng cháy hơn chữa cháy”, đề phòng nguy cơ hoả hoạn do quá trình kinh doanh, sử dụng gas, Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm giảm thiểu số vụ cháy và thiệt hại do cháy nổ gây ra, trong đó tập trung đặc biệt trong thời gian này cho công tác tuyên truyền sử dụng, kinh doanh gas.

