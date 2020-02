ANTD.VN - Ngày 5-2, Công an TP. Hà Nội tổ chức công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm chức danh Phó Thủ trưởng Thường trực Cơ quan An ninh điều tra CATP Hà Nội đối với Thượng tá Đàm Văn Khanh – Trưởng phòng An ninh điều tra.