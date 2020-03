ANTD.VN - Ngày 28-3, tổ công tác của Đội Điều tra tổng hợp, Công an quận Đống Đa phối hợp với Đồn Công an đường sắt ga Hà Nội đã bắt giữ Phạm Văn Hiệp, đối tượng đang bị Công an huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình truy nã về tội "Cố ý gây thương tích".