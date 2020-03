ANTD.VN - Công an huyện Thạch Thất, Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Chu Văn An, sinh năm 1999, trú tại xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Đây là đối tượng gây ra ít nhất 15 vụ trộm cắp tiền công đức tại các điểm đình, chùa, lễ hội trên địa bàn.