ANTD.VN - Ngày 25-4, Công an quận Thanh Xuân phối hợp với Phòng CSHS, Công an tỉnh Nghệ An đã bắt giữ Hoàng Văn Trung, 37 tuổi, trú tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An là đối tượng bị truy nã về hành vi giết người sau 11 năm lẩn trốn.