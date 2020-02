ANTD.VN - Ngày 13-2, Công an phường Khương Trung phối hợp cùng Công an quận Thanh Xuân đã bàn giao đối tượng Sim Hoon Sub cho phía Hàn Quốc. Đây là đối tượng được xác định trốn lệnh truy nã của Cảnh sát Hàn Quốc về tội danh hiếp dâm.