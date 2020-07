ANTD.VN - Nhân dịp kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, 15 năm thành lập Công đoàn Công an thành phố Hà Nội, Công đoàn Công an thành phố đã phối hợp với Bệnh viện Tim Hà Nội và Bệnh viện Công an thành phố, tổ chức khám sức khỏe cho 757 đoàn viên công đoàn làm công tác cấp dưỡng, tạp vụ, điện nước tại 44 Công đoàn cơ sở Công an thành phố.