ANTD.VN - Bộ Công an vừa trình Chính phủ xem xét dự thảo Luật Bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, trong đó đề cập đến việc chuyển sát hạch, cấp giấy phép lái xe, giám sát chấp hành pháp luật của tài xế cho Bộ Công an phụ trách thay vì Bộ Giao Thông-Vận tải như hiện nay. Ngoài ra, Bộ Công an cũng đề xuất quy định 28 lỗi vi phạm bị trừ điểm và 11 lỗi vi phạm bị tước bằng lái.