Trường Đại học SP TDTT Hà Nội tròn 65 năm thành lập: Tiếp nối truyền thống, kiến tạo tương lai

Dự buổi lễ có PGS.TS Phạm Quang Hưng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; cùng đại diện các cơ quan, đơn vị, các thế hệ cán bộ, giảng viên, cựu sinh viên và học viên nhà trường.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Duy Quyết, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội nhấn mạnh, dấu mốc 65 năm là dịp để các thế hệ thầy và trò cùng nhìn lại hành trình đã qua, tri ân những người đi trước, tự hào về những thành quả đạt được và hướng tới một chặng đường phát triển mới.

PGS.TS Nguyễn Duy Quyết, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội phát biểu tại buổi lễ

Theo PGS.TS Nguyễn Duy Quyết, 65 năm qua, dù trải qua chiến tranh, thiên tai và nhiều thử thách, các thế hệ cán bộ, nhà giáo và người học vẫn bền bỉ vượt khó, giữ vững truyền thống, kiên định với sứ mệnh và không ngừng đổi mới. Nhà trường đã đào tạo, bồi dưỡng hàng chục nghìn giáo viên giáo dục thể chất, cán bộ thể dục thể thao và nguồn nhân lực giáo dục quốc phòng và an ninh. Từ mái trường này, nhiều thế hệ người học trưởng thành, trở thành nhà giáo, cán bộ quản lý, nhà khoa học, chuyên gia, huấn luyện viên, đóng góp trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội.

“Dấu ấn của Nhà trường vì thế không chỉ hiện diện trong những giảng đường, sân tập, mà còn được tiếp nối trong hàng nghìn ngôi trường, cơ quan, đơn vị giáo dục và thể dục thể thao trên cả nước”, PGS.TS Nguyễn Duy Quyết khẳng định.

Cùng với đào tạo, nghiên cứu khoa học ngày càng trở thành một trụ cột quan trọng trong hoạt động của nhà trường. Nhiều đề tài khoa học cấp Bộ và cấp cơ sở được triển khai; các công trình, bài báo khoa học, giáo trình và tài liệu chuyên môn được biên soạn, công bố, phục vụ đào tạo và thực tiễn. Năm 2021, Tạp chí Khoa học Giáo dục thể chất và Thể thao trường học được thành lập, góp phần tạo diễn đàn học thuật cho lĩnh vực giáo dục thể chất và thể thao trường học.

Nhà trường hiện có 236 cán bộ, viên chức, sĩ quan và người lao động, trong đó có 150 giảng viên, với đội ngũ gồm 1 giáo sư, 6 phó giáo sư và 28 tiến sĩ. Công tác đổi mới quản trị đại học, đầu tư cơ sở vật chất, chuyển đổi số và bảo đảm chất lượng giáo dục tiếp tục được chú trọng. Nhà trường đã hoàn thành kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục chu kỳ 1 năm 2020 và chu kỳ 2 năm 2026, đồng thời đạt chuẩn kiểm định hai chương trình đào tạo trình độ đại học và thạc sĩ.

Những nỗ lực bền bỉ ấy được ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước. Tại lễ kỷ niệm, nhà trường vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; hai cá nhân được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba; sáu cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen và Cờ thi đua đơn vị xuất sắc.

Trường ĐH Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; hai cá nhân được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba; sáu cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen và Cờ thi đua đơn vị xuất sắc

Từ những thành tựu đã đạt được, PGS.TS Nguyễn Duy Quyết cho rằng giá trị lớn nhất của chặng đường 65 năm không chỉ nằm ở những con số, danh hiệu hay văn bằng, mà còn ở trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm và sự cống hiến của nhiều thế hệ. Ông ví hành trình xây dựng nhà trường như một cuộc chạy tiếp sức, trong đó thế hệ đi trước trao lại nền móng và niềm tin, thế hệ sau tiếp nhận trách nhiệm, tiếp tục tiến về phía trước.

“Nếu hành trình 65 năm là một cuộc chạy tiếp sức, thì mỗi thế hệ là một người chạy. Thế hệ trước trao lại nền móng và niềm tin. Thế hệ sau tiếp nhận trách nhiệm và tiếp tục tiến về phía trước. Mỗi thế hệ lại viết thêm một trang mới vào lịch sử Nhà trường”, PGS.TS Nguyễn Duy Quyết chia sẻ.

Trong bối cảnh giáo dục đại học chuyển đổi mạnh mẽ, khoa học công nghệ và chuyển đổi số tác động sâu sắc đến hoạt động đào tạo, nghiên cứu, quản trị, nhà trường xác định yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới là phải đổi mới mạnh mẽ nhưng không xa rời bản sắc; mở rộng quy mô nhưng lấy chất lượng làm nền tảng.

“Giữ vững truyền thống, nhưng không bằng lòng với những gì đã có. Đổi mới mạnh mẽ, nhưng không xa rời bản sắc. Phát triển, nhưng lấy chất lượng làm nền tảng. Mở rộng, nhưng phải tạo ra những giá trị mới cho người học và xã hội”, PGS.TS Nguyễn Duy Quyết nhấn mạnh.

Theo định hướng đến năm 2030, Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội phấn đấu từng bước trở thành trường Đại học đa ngành, có uy tín trong các lĩnh vực giáo dục thể chất, thể dục thể thao, giáo dục quốc phòng và an ninh, chăm sóc sức khỏe, đào tạo tài năng thể thao, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và phục vụ cộng đồng.

Các thế hệ học viên, sinh viên tề tựu đông đủ mừng kỷ niệm 65 năm thành lập Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội

Giai đoạn 2027-2030, nhà trường định hướng phát triển thêm các lĩnh vực khoa học thể thao, tâm lý học thể thao, kinh tế và truyền thông thể thao, y học thể thao; đồng thời triển khai các đề án Trường THPT Năng khiếu và Thực hành sư phạm, Trung tâm Chăm sóc sức khỏe và Phục hồi chức năng. Quy mô đào tạo đại học chính quy dự kiến từng bước đạt trên 5.000 sinh viên.

Tuy nhiên, theo PGS.TS Nguyễn Duy Quyết, mục tiêu không chỉ là tăng quy mô đào tạo mà quan trọng hơn là hình thành hệ sinh thái kết nối đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng và phục vụ cộng đồng, trong đó giáo dục thể chất, thể thao, khoa học sức khỏe cùng các lĩnh vực kinh tế, truyền thông thể thao có sự gắn kết hữu cơ.

“Trách nhiệm của chúng ta là làm cho những giá trị được vun đắp qua 65 năm tiếp tục được lan tỏa; để Nhà trường không chỉ có một quá khứ đáng tự hào, mà còn có một tương lai xứng đáng với truyền thống ấy”, ông khẳng định.

Lễ kỷ niệm 65 năm thành lập không chỉ là dịp nhìn lại những dấu mốc đáng nhớ, tri ân các thế hệ đã xây dựng và vun đắp mái trường, mà còn mở ra thông điệp về trách nhiệm tiếp nối. Trên nền tảng truyền thống đã được gây dựng, Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội hướng tới nâng cao chất lượng đào tạo, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, mở rộng hợp tác và khẳng định vị thế trong hệ thống giáo dục đại học, đóng góp thiết thực hơn nữa cho sự nghiệp giáo dục thể chất và thể thao nước nhà.