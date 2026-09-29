Trước 30/10 đồng bộ ‘sổ đỏ’ lên VNeID, sổ giấy còn giá trị không?

ANTD.VN - Việc đồng bộ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để tích hợp trên VNeID được yêu cầu hoàn thành trước 30/10/2026, nhưng không đồng nghĩa "sổ đỏ" giấy hết giá trị từ thời điểm này.

Mục tiêu của việc đưa thông tin đất đai lên VNeID là giúp xác thực đúng chủ sử dụng, tái sử dụng dữ liệu và giảm giấy tờ khi làm thủ tục. Người dân không phải đồng loạt đi đổi sổ đỏ trước ngày 30/10, nhưng nên kiểm tra thông tin và phản ánh nếu dữ liệu hiển thị sai hoặc thiếu.

Hình minh họa.

Trước 30/10, cơ quan quản lý phải tăng tốc đồng bộ dữ liệu sổ đỏ

Việc đưa thông tin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thường được gọi là sổ đỏ, lên VNeID đang bước vào một giai đoạn mới khi tiến độ được yêu cầu đẩy nhanh và hoàn thành trước ngày 30/10/2026.

Yêu cầu này được đưa ra trong bối cảnh Chính phủ thúc đẩy mạnh việc tái sử dụng dữ liệu đã có, giảm giấy tờ khi người dân làm thủ tục hành chính và chuyển từ giai đoạn “có dữ liệu” sang thực sự “dùng được dữ liệu”.

Theo chỉ đạo mới, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp Bộ Công an đẩy nhanh đồng bộ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để tích hợp trên VNeID, đồng thời hướng dẫn các địa phương kết nối với hệ thống định danh điện tử.

Điểm quan trọng cần hiểu đúng là mốc 30/10 chủ yếu đặt ra đối với quá trình chuẩn hóa, kết nối và đồng bộ dữ liệu của các cơ quan quản lý, chứ không phải một hạn cuối buộc mọi người dân phải tự mang sổ đỏ đi đăng ký lại.

Để một giấy chứng nhận có thể hiển thị chính xác trên VNeID, thông tin đất đai trước hết phải được đối chiếu giữa nhiều hệ thống. Cơ quan chức năng phải bảo đảm đúng thửa đất, đúng người sử dụng, đúng số giấy chứng nhận và thống nhất với dữ liệu dân cư.

Đây là công việc không đơn giản bởi dữ liệu đất đai được hình thành trong nhiều thời kỳ. Một thửa đất có thể đã trải qua nhiều lần chuyển nhượng, cấp đổi, tách thửa, hợp thửa hoặc điều chỉnh thông tin. Có hồ sơ được lập từ nhiều năm trước khi chưa có số định danh cá nhân; cũng có trường hợp tên, năm sinh hoặc số giấy tờ tùy thân trong hồ sơ đất đai không còn trùng khớp với dữ liệu căn cước hiện nay.

Chính vì vậy, việc tích hợp không phải chỉ là “chụp sổ đỏ rồi đưa lên ứng dụng”.

Ở những địa phương đã thí điểm, cơ quan đăng ký đất đai phải rà soát thuộc tính từng thửa đất, chuẩn hóa dữ liệu, đối chiếu với cơ sở dữ liệu dân cư rồi mới có thể xác định chính xác chủ sử dụng trước khi kết nối lên VNeID.

Việc làm sạch này có ý nghĩa rất lớn. Nếu dữ liệu sai ngay từ đầu, một cuốn sổ giấy hợp pháp có thể chưa hiển thị trên VNeID hoặc hiển thị không đầy đủ, trong khi vấn đề thực tế nằm ở dữ liệu nền chứ không phải quyền sử dụng đất của người dân.

Vì vậy, người có nhà đất không nên hiểu rằng chưa nhìn thấy sổ đỏ trên VNeID đồng nghĩa giấy chứng nhận của mình có vấn đề.

Quá trình đồng bộ đang được triển khai theo từng địa phương và phụ thuộc vào chất lượng cơ sở dữ liệu đất đai.

Sổ đỏ giấy có hết giá trị sau khi được đưa lên VNeID?

Câu trả lời là không.

Hiện không có quy định nào xác định từ ngày 30/10/2026 sổ đỏ giấy sẽ bị mất giá trị hoặc người dân phải đổi đồng loạt sang sổ điện tử.

Mốc 30/10 là mục tiêu hoàn thành việc đẩy nhanh đồng bộ giấy chứng nhận để tích hợp trên VNeID.

Pháp luật đất đai hiện hành đã cho phép tồn tại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất dưới dạng điện tử. Giấy chứng nhận điện tử là văn bản điện tử được xác thực trong Hệ thống thông tin quốc gia về đất đai và có giá trị pháp lý như giấy chứng nhận dạng giấy.

Điều này mở đường để các thủ tục về đất đai dần chuyển sang môi trường số, nhưng không có nghĩa các cuốn sổ đỏ đang được người dân lưu giữ tự động mất hiệu lực.

Khác biệt lớn nhất trong thời gian tới nằm ở cách cơ quan nhà nước khai thác thông tin.

Từ ngày 28/9/2026, quy định mới về định danh và xác thực điện tử nêu rõ: khi thông tin, giấy tờ đã được tích hợp trên VNeID, cơ quan, tổ chức, cá nhân khi giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công, giao dịch dân sự và các hoạt động liên quan phải khai thác dữ liệu đó, không được yêu cầu người dân nộp hoặc xuất trình lại bản chính hay bản sao của giấy tờ đã tích hợp.

Đây là thay đổi có ý nghĩa thực tế lớn hơn việc “có sổ đỏ trên điện thoại”.

Ví dụ, khi dữ liệu về giấy chứng nhận đã được xác thực và có thể khai thác từ VNeID, mục tiêu là người dân không phải nhiều lần photo, công chứng hoặc kê khai lại những thông tin Nhà nước đã có.

Cơ chế này cũng giúp giảm rủi ro sai lệch giữa các lần kê khai.

Tuy nhiên, việc giấy tờ đã được tích hợp trên VNeID không có nghĩa mọi giao dịch về nhà đất ngay lập tức có thể thực hiện hoàn toàn trên điện thoại.

Mua bán, tặng cho, thế chấp, thừa kế hay đăng ký biến động đất đai còn chịu sự điều chỉnh của nhiều quy định khác về công chứng, đăng ký đất đai, thuế và nghĩa vụ tài chính. Việc số hóa giấy chứng nhận là một phần của quá trình này, không thay thế toàn bộ trình tự pháp lý.

Vì vậy, trong giai đoạn chuyển tiếp, người dân vẫn nên bảo quản cẩn thận bản giấy đang có.

Không nên vứt bỏ hoặc làm hỏng giấy chứng nhận chỉ vì thông tin đã xuất hiện trên VNeID.

Người dân cần làm gì nếu sổ đỏ chưa hiển thị hoặc thông tin bị sai?

Việc đầu tiên nên làm là kiểm tra VNeID đã được cập nhật lên phiên bản mới và tài khoản định danh điện tử đang hoạt động bình thường.

Ở các khu vực và phiên bản đã hỗ trợ tính năng, người dân có thể chủ động cung cấp thông tin giấy chứng nhận để cơ quan nhà nước kiểm tra, đối chiếu.

Quy trình hiện được triển khai theo hướng người dùng đăng nhập VNeID, vào nhóm “Dịch vụ khác”, chọn phần cung cấp thông tin cho cơ quan nhà nước, sau đó tạo yêu cầu mới liên quan giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.

Người khai cần nhập các thông tin như số hiệu giấy chứng nhận, địa chỉ thửa đất, thông tin người được cấp giấy và có thể gửi kèm hình ảnh giấy chứng nhận theo hướng dẫn của hệ thống.

Việc gửi thông tin không đồng nghĩa dữ liệu được tự động xác nhận ngay.

Thông tin vẫn phải được cơ quan chuyên môn đối chiếu với cơ sở dữ liệu đất đai. Chỉ sau khi xác thực, dữ liệu mới có thể được sử dụng chính thức.

Nếu chưa nhìn thấy thông tin sổ đỏ trên VNeID, người dân không cần vội vàng đi đổi giấy chứng nhận.

Trước hết có thể kiểm tra xem địa phương đã hoàn tất đồng bộ dữ liệu hay chưa. Trong nhiều trường hợp, hồ sơ vẫn đang nằm trong quá trình chuẩn hóa, đối chiếu hoặc chờ xác thực với dữ liệu dân cư.

Nếu thông tin trên VNeID khác với giấy chứng nhận đang giữ, chẳng hạn sai họ tên, số căn cước, số thửa, địa chỉ hoặc thông tin chủ sử dụng, người dân nên phản ánh để cơ quan quản lý kiểm tra.

Quy định về VNeID hiện cũng đặt trách nhiệm cho chủ thể danh tính điện tử phải phản ánh kịp thời các thông tin, dữ liệu còn thiếu hoặc có sai sót.

Một tình huống khá phổ biến là sổ đỏ được cấp từ nhiều năm trước bằng chứng minh nhân dân cũ, trong khi công dân hiện đã có căn cước và số định danh cá nhân.

Đây là một trong những nhóm dữ liệu cần được đối soát trong quá trình làm sạch.

Tương tự, với tài sản đứng tên vợ chồng, đồng sở hữu hoặc đã có biến động nhưng chưa cập nhật đầy đủ trên hệ thống, việc hiển thị trên VNeID có thể cần thêm thời gian xác minh.

Người dân cũng cần đặc biệt cảnh giác với các cuộc gọi hoặc tin nhắn yêu cầu đóng tiền để “kích hoạt sổ đỏ trên VNeID”.

Việc dữ liệu đất đai đang được đồng bộ trên quy mô lớn có thể bị đối tượng xấu lợi dụng để gửi đường link giả, yêu cầu cung cấp mã OTP, mật khẩu VNeID hoặc thông tin tài khoản ngân hàng.

Người dùng chỉ nên thao tác trên ứng dụng VNeID chính thức và các cổng dịch vụ công của cơ quan nhà nước. Không cung cấp mật khẩu, mã OTP hay quyền điều khiển điện thoại cho người lạ với lý do “hỗ trợ đồng bộ sổ đỏ”.

Về lâu dài, lợi ích lớn nhất của việc tích hợp thông tin đất đai lên VNeID không nằm ở việc thay cuốn sổ giấy bằng một hình ảnh điện tử.

Giá trị thực sự nằm ở khả năng xác thực đúng người, đúng thửa đất và tái sử dụng thông tin trong nhiều thủ tục khác nhau.

Khi dữ liệu đất đai, dữ liệu dân cư, thuế, công chứng và dịch vụ công được kết nối đồng bộ, người dân có thể giảm đáng kể số giấy tờ phải kê khai lại.

Cơ quan quản lý cũng có điều kiện phát hiện nhanh hơn những trường hợp thông tin không thống nhất, một thửa đất có dữ liệu bất thường hoặc người thực hiện giao dịch không phải chủ sử dụng hợp pháp.

Nhưng để đạt được điều đó, điều kiện tiên quyết vẫn là dữ liệu phải chính xác.

Vì vậy, trước mốc 30/10, điều người có nhà đất cần quan tâm nhất không phải là “có phải đổi sổ đỏ không”, mà là thông tin quyền sử dụng đất của mình đã được số hóa chính xác hay chưa.

Nếu sổ đỏ giấy vẫn hợp pháp và thông tin đúng, người dân không phải hoang mang. Khi dữ liệu đã được xác thực và tích hợp trên VNeID, việc thực hiện thủ tục trong tương lai sẽ có thêm một kênh điện tử thuận tiện hơn, còn giấy chứng nhận hiện hữu không tự động mất giá trị chỉ vì xuất hiện phiên bản số.