Trúng Vietlott gần 200 tỷ đồng, người phụ nữ An Giang lập kỷ lục chưa từng có

ANTD.VN - Chị V.N đến từ An Giang là người chơi trúng giải Jackpot có giá trị lớn nhất của xổ số tự chọn Mega 6/45 và cũng là người chơi nữ trúng thưởng lớn nhất của Vietlott tính đến thời điểm hiện tại.

Ngày 12/10/2026, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam đã tổ chức trao giải Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45 kỳ QSMT số 01571 cho chị V.N, với giá trị giải thưởng 199.576.277.000 đồng.

Theo quy định, chị V.N có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân tại nơi đăng ký tham gia dự thưởng là tỉnh An Giang với số tiền hơn 19 tỷ đồng (10% phần giá trị giải thưởng vượt trên 20 triệu đồng), thực lĩnh hơn 180 tỷ đồng. Các khoản thuế này được khấu trừ ngay khi nhận thưởng theo quy định.

Chị V.N nhận giải Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45 kỳ QSMT số 01571 trị giá gần 200 tỷ đồng.

Trước đó, qua kiểm tra trên hệ thống dữ liệu kinh doanh xổ số tự chọn và hồ sơ cá nhân kèm theo, Vietlott xác định tấm vé trúng thưởng giải Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45 kỳ QSMT số 01571 với giá trị 199.576.277.000 đồng (chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân) thuộc về chị V.N – chủ thuê bao MobiFone đã mua vé trên kênh phân phối qua điện thoại của Vietlott (ứng dụng hỗ trợ Vietlott SMS).

Chị V.N là nữ khách hàng 9x, hiện đang sinh sống và làm việc tự do tại tỉnh An Giang. Chị bắt đầu tham gia các sản phẩm xổ số tự chọn của Vietlott khoảng 3 năm trước thông qua lời giới thiệu của một người bạn. Chị thường xuyên tham gia dự thưởng xổ số tự chọn Mega 6/45, Power 6/55 và xổ số quay nhanh Lotto 5/35 bởi có giải thưởng giá trị cao.

Chị V.N chia sẻ, do gia đình có thói quen ăn cơm muộn nên khoảng hơn 13h00, khi đang nấu cơm thì chị vào kiểm tra kết quả các vé xổ số Lotto 5/35 mua buổi sáng. Thấy trong tài khoản dự thưởng còn 20.000 đồng nên theo thói quen chị mua 2 vé xổ số Mega 6/45 cho kỳ quay buổi chiều với các dãy số hoàn toàn ngẫu nhiên.

“Tối đó, khi hai vợ chồng đang ăn cơm thì nhận được tin nhắn thông báo trúng thưởng nhưng nghĩ là chỉ trúng giá trị nhỏ nên không kiểm tra. Đến tối muộn, sau khi làm xong các công việc nhà, mình mới rảnh tay kiểm tra và không ngờ số tiền trúng thưởng lớn như vậy” – chị kể.

Chị V.N lập tức gọi chồng cùng kiểm tra lại. Hai vợ chồng chị đối chiếu thông tin nhiều lần trên website chính thức của Vietlott và thực sự tin rằng mình là chủ nhân của giải thưởng trị giá gần 200 tỷ đồng. Sau đó, chị đã chia sẻ tin vui đến gia đình và người thân.

Chị V.N cho biết do giải thưởng đến quá bất ngờ nên chị sẽ gửi tiết kiệm và cùng gia đình lập kế hoạch sử dụng số tiền thưởng hiệu quả.

Đáng chú ý, theo Vietlott, chị V.N. là khách hàng trúng thưởng giải Jackpot sản phẩm xổ số Mega 6/45 lớn nhất và cũng là khách hàng nữ trúng thưởng lớn nhất từ trước đến nay của Vietlott. Trước đó, kỷ lục tiền thưởng cao nhất của Mega 6/45 thuộc về kỳ quay số diễn ra ngày 25/12/2016 với tổng giá trị hơn 159,2 tỷ đồng. Thời điểm đó, giải thưởng đã được chia đôi cho 2 người may mắn cùng trúng thưởng.

Theo thống kê của Vietlott, đến thời điểm này, tính cả chị N thì đã có 177 khách hàng trúng Jackpot loại hình xổ số này, trong đó có 23 khách hàng nữ, chiếm tỷ lệ khoảng 13%.Nếu tính cả loại hình xổ số Power 6/55 thì chị N. là nữ khách hàng thứ 41 trúng các giải Jackpot.

Tại lễ trao thưởng, chị V.N đã dành 5 tỷ đồng để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội thông qua Quỹ Tâm Tài Việt.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh thì Vietlott, người trúng thưởng và quỹ Tâm Tài Việt cũng tích cực tham gia vào các hoạt động an sinh xã hội với tổng giá trị lên đến hơn 110 tỷ đồng. Trong đó, Vietlott đã thực hiện tài trợ 372 căn nhà tình nghĩa/đại đoàn kết; tài trợ xây dựng trường học gần 12,5 tỷ đồng; tài trợ học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn với số tiền hơn 7 tỷ đồng; hỗ trợ các địa phương bị ảnh hưởng bởi thiên tai gần 6 tỷ đồng; tặng 4.549 thẻ bảo hiểm sức khỏe cho người bán vé số; và nhiều hoạt động an sinh xã hội khác...