“Trung Trọc” cùng vợ, con chuẩn bị hầu tòa sau vụ đâm người tại SPa

ANTD.VN - Mâu thuẫn trong việc cho thuê cửa hàng, “Trung Trọc” cùng vợ, con và một số đối tượng mang dao đến khu tập thể Thành Công đâm người, gây rối trật tự công cộng, rồi bỏ trốn…

Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã ra quyết định ngày 30-9 tới sẽ xét xử sơ thẩm đối với Lê Anh Đức (SN 1982, trú tại phường Hồng Hà, Hà Nội) về các tội “Giết người” và “Cố ý gây thương tích”. Đức là đối tượng có 3 tiền án, tiền sự về các hành vi giết người, gây rối trật tự công cộng và xâm phạm sức khỏe người khác.

Cùng vụ án, Trần Trung (tức “Trung Trọc”, SN 1973, ở phường Hồng Hà, Hà Nội), Hoàng Thu Trang (SN 1982, vợ Trung, trú cùng địa chỉ) và Trần Nam Hải (SN 1995, con trai Trung, ở phường Cửa Nam, Hà Nội) bị truy tố tội “Gây rối trật tự công cộng”. Các bị cáo này đều có tiền án, tiền sự do từng có hành vi phạm pháp.

Vợ chồng Trần Trung, tức "Trung Trọc".

Theo cáo trạng, chị Đỗ Thị Hoa (SN 1992) thuê nhà của các bị cáo Trung, Trang ở khu tập thể Thành Công để kinh doanh cửa hàng SPa “Thảo Anh”. Ban đầu, cặp vợ chồng này thu tiền nhà nhưng sau đó do có mâu thuẫn nên việc thu tiền được giao cho bị cáo Hải – con của Trung.

Trưa 1-9, Trung, Trang và Lê Anh Đức đang ngồi ăn uống với nhau thì Trang gọi điện cho chị Hoa, yêu cầu trả tiền nhà. Người phụ nữ từ chối và cho biết chỉ thanh toán cho Trần Nam Hải. Trang và chị Hoa vì thế xảy ra mâu thuẫn, hai bên hẹn nhau tại cửa hàng Spa Thảo Anh để giải quyết.

Khi đó, chị Hoa đang ở cùng bạn trai mình là anh Lê Mạnh Hùng (SN 1979) nên bảo anh này cùng đi. Cả hai nhờ anh Hoàng (SN 1986, người chở cây cảnh) chở đến cửa hàng SPa Thảo Anh.

Tới nơi, hai bên gặp nhau và bị cáo Trang dọa “tát vỡ mồm” chị Hoa. Thấy bạn gái bị chửi, anh Hùng xông ra nói: “Đây là vợ tôi, nói chuyện gì thì nói đi, ai đánh thì đánh đi”. Sau đó, hai bên xô đẩy, cãi cọ nhau.

Lúc này, Trần Trung rút ra hai con dao và cùng vợ, con đuổi đánh chị Hoa. Trước cửa hàng lúc này, anh Hùng đang đứng thì bị Lê Anh Đức cầm dao, vòng ra sau đâm một nhát gây thủng màng phổi. Khi nạn nhân hô hoán, chị Hoa quay lại, đưa bạn trai vào trong cửa hàng rồi khóa cửa.

Thấy anh Hùng bị đâm, anh Hoàng là người đi cùng cũng hô hoán rồi bỏ chạy nhưng vẫn bị Lê Anh Đức chém vào tay.

Các bị cáo Trung, Trang, Đức, Hải sau đó còn tiếp tục đuổi đánh những người trong nhóm chị Hoa nhưng không đạt mục đích nên quay về cửa hàng SPa đập phá, yêu cầu mở cửa và bị từ chối. Bị cáo Đức kể lại việc dùng dao đâm 2 người với Trung và sau đó vứt dao, bỏ trốn.

Vụ việc khiến anh Hùng phải cấp cứu trong một tuần và bị tổn hại 7% sức khỏe, còn anh Hoàng mất 3% sức khỏe.

Những người bên nhóm chị Hoa sau đó trình báo sự việc tới cơ quan công an. Đầu tháng 9 vừa qua (tức khoảng 8 tháng từ khi gây án), Lê Anh Đức cùng các đối tượng liên quan lần lượt bị bắt giữ theo quyết định truy nã.

Được biết, năm 2021 “Trung Trọc” từng bị Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an khởi tố cùng vợ, con và 10 đồng phạm về tội “Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự”.

Ở vụ án này, “Trung Trọc” tập hợp đàn em dưới trướng là những đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự, nghiện hút và mắc bệnh HIV để hoạt động cho vay lãi nặng dưới hình thức trả lãi ngày hoặc bốc bát họ.

*Tên bị hại, người liên quan đã được thay đổi.