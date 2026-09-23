Trung thu có gì vui ở Phú Quốc: Ban ngày vượt biển, tối ngắm hai màn pháo hoa

ANTD.VN -Trung thu năm nay rơi vào thứ Sáu, ngày 25/9, mở ra một cuối tuần thuận tiện để các gia đình kết hợp nghỉ dưỡng và vui chơi tại Phú Quốc. Từ ngày 22/9, Nam đảo Phú Quốc bước vào tuần lễ hội trăng rằm với chuỗi trải nghiệm kéo dài từ Hòn Thơm đến "Thị trấn Hoàng Hôn": diễu hành đường phố, trò chơi dành cho trẻ em, buffet Trung thu, bánh nướng thủ công và hai màn pháo hoa liên tiếp bên bờ biển.

Những chiếc bánh nướng được “thêu hoa”, buffet Trung thu, diễu hành đường phố và hai màn pháo hoa liên tiếp bên bờ biển… là những trải nghiệm Trung thu chỉ có tại Nam đảo Phú Quốc

Ngay từ ngày 22/9, không khí Trung thu đã hiện diện trên những tuyến phố ven biển của "Thị trấn Hoàng Hôn" (Sunset Town). Đèn ông sao, lồng đèn tạo hình và các cụm trang trí được bố trí dọc cung đường từ Kiss Square đến Pearl Square, biến khu phố vốn nổi tiếng với những gam màu Địa Trung Hải thành không gian lễ hội dành cho cả gia đình.

Điểm nhấn được chờ đợi là cuộc diễu hành đường phố với những chú lân, đèn ông sao khổng lồ cùng dàn vũ công quốc tế. Thay vì chỉ ngắm trăng và phá cỗ theo cách quen thuộc, trẻ nhỏ có thể trực tiếp hòa vào đoàn diễu hành, theo tiếng trống lân qua những con phố sát biển và tham gia các trò chơi tương tác tại chợ đêm VUI-Fest.

Sau màn diễu hành trung thu, cả gia đình có thể cùng tham gia các trò chơi tương tác sôi động tại chợ đêm VUI-Fest

Trong đêm rằm 25/9, khu vực sân khấu trung tâm của chợ đêm sẽ trở thành tâm điểm của chương trình Trung thu. Không gian mở bên bờ biển cho phép các gia đình vừa theo dõi biểu diễn, vừa dạo chợ đêm và thưởng thức ẩm thực địa phương mà không phải di chuyển qua nhiều điểm khác nhau.



Từ vượt biển “phá cỗ” trên Hòn Thơm…

Nếu Sunset Town sôi động nhất từ chiều tối, hành trình Trung thu tại Nam đảo có thể bắt đầu từ buổi sáng bằng chuyến cáp treo ba dây dài nhất thế giới tới Hòn Thơm. Từ cabin trên cao, du khách có thể ngắm toàn cảnh biển xanh cùng các đảo nhỏ của quần đảo An Thới trước khi đặt chân đến Sun World Hon Thom.

Cáp treo kỷ lục thế giới đưa cả gia đình khám phá “kho báu niềm vui” tại Hòn Thơm

Tại đây, “quà Trung thu” dành cho trẻ nhỏ không chỉ là bánh và lồng đèn, mà còn là một ngày được thỏa sức khám phá. Các gia đình có thể cùng vui chơi tại Công viên nước Aquatopia, thử sức với tàu lượn siêu tốc bằng gỗ Mộc Xà Thịnh Nộ ở Làng Exotica hoặc dành thời gian nghỉ ngơi trên bãi cát Bãi Trào hay Bãi Bờ Tây. Không gian trên đảo cũng được trang trí bằng những dải lồng đèn thủ công, tạo thêm điểm check-in mang không khí mùa trăng.

Riêng trong hai ngày 24 và 25/9, nhà hàng Mango phục vụ thực đơn buffet Trung thu – chương trình đặc biệt chỉ được tổ chức hai lần trong năm. Bữa trưa quy tụ nhiều món hải sản đặc trưng của đảo Ngọc như ghẹ hấp, hàu tươi, tôm tích, vẹm xanh cùng quầy nướng BBQ.

Những món tráng miệng dành riêng cho dịp Trung thu tại nhà hàng Mango giúp cả gia đình có thể phá cỗ ngay trong hành trình du lịch

Điểm khác biệt nằm ở quầy tráng miệng dành riêng cho dịp rằm tháng Tám, với bánh nướng, bánh dẻo truyền thống và rau câu tạo hình thỏ ngọc. Đây cũng là cách để những gia đình đi du lịch trong dịp lễ vẫn giữ được khoảnh khắc “phá cỗ” quen thuộc, nhưng trong một không gian hoàn toàn khác: giữa hòn đảo ngoài khơi Nam Phú Quốc.

Du khách muốn mang theo một món quà sau chuyến đi có thể lựa chọn dòng bánh nướng “thêu hoa” được làm thủ công tại Sun World Hon Thom. Thay cho hoa văn ép khuôn thông thường, mỗi chiếc bánh được trang trí bằng những cánh hoa nổi làm từ đường ăn kiêng, phối màu tự nhiên từ hoa đậu biếc, củ dền và nghệ.

Bên trong lớp vỏ mềm là những vị nhân mang sắc thái Á Đông như hạt sen táo đỏ, sen cốm dừa non hay thập cẩm trứng muối. Nhờ cách tạo hình thủ công, mỗi chiếc bánh có diện mạo riêng, phù hợp làm quà Trung thu sau hành trình khám phá đảo.

…đến hai màn pháo hoa trong một đêm

Sau một ngày tại Hòn Thơm, du khách có thể trở lại Sunset Town bằng cáp treo để tiếp tục hành trình từ hoàng hôn đến đêm muộn. Đây cũng là lúc Trung thu ở Nam Phú Quốc khác biệt rõ nhất so với một kỳ nghỉ biển thông thường.

Khi trời vừa tối, show Bản giao hưởng của đại dương – Symphony of the Sea mở màn bữa tiệc bên vịnh biển với những màn trình diễn flyboard, jetski, laser, âm nhạc và pháo hoa. Các vận động viên quốc tế liên tục thực hiện những động tác nhào lộn trên mặt nước, trong khi những vệt sáng từ jetski và pháo hoa biến mặt biển thành một sân khấu chuyển động.

Trải nghiệm được đông đảo du khách yêu thích tại Phú Quốc là hai màn pháo hoa mỗi tối từ show diễn Symphony of the Sea và Kiss of the Sea tại "Thị trấn Hoàng Hôn"

Muộn hơn, tại sân khấu ngoài trời đạt kỷ lục Guinness thế giới Kiss of the Sea – Nụ hôn của Biển cả, khán giả được dẫn vào câu chuyện tình yêu giả tưởng được kể bằng lửa, nước, ánh sáng, công nghệ trình chiếu đa phương tiện và phần biểu diễn của các nghệ sĩ quốc tế.

Màn pháo hoa tầm cao khép lại chương trình cũng là khoảnh khắc hoàn thiện một đêm thưởng nguyệt khác thường: phía dưới là sân khấu giữa biển, phía trên là trăng rằm và những chùm pháo hoa liên tiếp bung sáng. Với hai show diễn trong cùng một buổi tối, du khách có thể đón Trung thu bằng hai màn pháo hoa tại một điểm đến – trải nghiệm hiếm gặp trong các hành trình nghỉ dưỡng gia đình.

Trung thu vốn là dịp đoàn viên, nhưng không nhất thiết chỉ gói gọn trong mâm cỗ tại nhà. Khi ngày rằm năm nay nối liền với kỳ nghỉ cuối tuần, một chuyến đi tới Nam đảo Phú Quốc có thể trở thành cách làm mới truyền thống: vẫn có đèn lồng, múa lân, bánh Trung thu và khoảnh khắc cả gia đình cùng ngắm trăng, nhưng được đặt giữa biển đảo, những cuộc vui và bầu trời pháo hoa rực sáng.