Trung Quốc siết điều kiện xuất khẩu ô tô, xe máy

ANTD.VN - Trung Quốc yêu cầu các nhà sản xuất ô tô và xe máy chứng minh năng lực cung cấp dịch vụ hậu mãi ở nước ngoài khi xin giấy phép xuất khẩu cho năm 2027.

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Theo thông báo của Bộ Thương mại Trung Quốc, doanh nghiệp phải nộp hợp đồng ủy quyền, thỏa thuận hợp tác hoặc tài liệu chứng minh đã xây dựng mạng lưới bảo dưỡng, sửa chữa tại thị trường xuất khẩu.

Các cơ sở này phải có giấy phép kinh doanh hoặc giấy phép sửa chữa phù hợp với quy định của nước sở tại.

Doanh nghiệp còn phải chứng minh trung tâm hậu mãi có khả năng sửa chữa xe hoàn chỉnh và các bộ phận quan trọng.

Hồ sơ phải kèm hình ảnh cơ sở, danh mục thiết bị bảo dưỡng, chứng chỉ của nhân viên kỹ thuật hoặc hồ sơ đào tạo nội bộ, cùng dữ liệu về hoạt động cung cấp phụ tùng.

Số lượng trung tâm dịch vụ phải tương ứng với quy mô và loại hình của từng nhà sản xuất. Chẳng hạn, doanh nghiệp ô tô thuộc nhóm một phải cung cấp hồ sơ của ít nhất 50 điểm hậu mãi ở nước ngoài.

Đối với xe cải tiến hoặc hoán cải từ sản phẩm của nhà sản xuất khác, doanh nghiệp xuất khẩu phải nộp văn bản xác nhận việc chia sẻ dịch vụ hậu mãi.

Nhà sản xuất xe nguyên bản cần cam kết hỗ trợ kỹ thuật sửa chữa, phụ tùng và giải quyết các vấn đề chất lượng phát sinh ở nước ngoài.

Các doanh nghiệp cũng phải ký cam kết tuân thủ pháp luật tại thị trường nhập khẩu, quản lý giá đúng quy định và không gây rối loạn thị trường để giành lợi thế cạnh tranh không lành mạnh.

Giá phương tiện phải được kê khai đầy đủ, chính xác trong hồ sơ xin cấp phép.

Cơ quan quản lý thương mại tại các địa phương phải hoàn tất việc kiểm tra sơ bộ và chuyển hồ sơ lên Bộ Thương mại Trung Quốc trước ngày 28-10-2026.

Doanh nghiệp cung cấp tài liệu giả hoặc khai báo không trung thực có thể bị cảnh cáo, đình chỉ hay thu hồi tư cách xuất khẩu ô tô và xe máy. Những đơn vị không nộp hồ sơ đúng hạn cũng sẽ không được xem xét cấp phép cho năm 2027.