Trung Quốc: Đại học khuyến khích sinh viên gọi điện cho người lạ để rèn sự tự tin

ANTD.VN - Một trường đại học hàng đầu tại Trung Quốc đang thu hút sự chú ý với học phần yêu cầu sinh viên gọi điện cho người lạ và phỏng vấn họ nhằm nâng cao kỹ năng giao tiếp, sự tự tin và khả năng biểu đạt trước xã hội.

Khóa học mang tên “Biểu đạt bằng lời nói” được giảng dạy tại Đại học Nam Kinh, tỉnh Giang Tô.

Học phần do ông Xu Kai, cựu nhà sản xuất và đạo diễn truyền hình, khởi xướng từ năm 2015 và dần trở thành một trong những môn học tự chọn được sinh viên yêu thích nhất. Điểm đặc biệt của khóa học là một bài tập được nhiều sinh viên gọi là “huyền thoại”.

Mỗi người phải chọn ngẫu nhiên một số điện thoại, gọi cho chủ nhân số máy và thực hiện một cuộc trò chuyện hoặc phỏng vấn ngắn. Nhiều sinh viên chia sẻ trên mạng xã hội rằng đây là nhiệm vụ khiến họ lo lắng nhất.

Không ít người mất nhiều thời gian để vượt qua cảm giác ngại ngùng trước khi bấm nút gọi, nhưng một số khác cho biết trải nghiệm này giúp họ tự tin hơn khi giao tiếp với người lạ.

Ông Xu cho biết ông đã ra bài tập này để giúp sinh viên học cách thấu cảm. “Việc thể hiện bản thân không bao giờ dễ dàng, và sinh viên nên học cách trân trọng sự giúp đỡ của người khác,” ông nói.

Khóa học đi ngược lại quan niệm truyền thống khá phổ biến trong xã hội Trung Quốc là sống khiêm tốn, ít thể hiện bản thân và làm nhiều hơn nói.

Chính vì vậy, việc khuyến khích sinh viên chủ động bắt chuyện với người lạ được xem là một cách rèn luyện kỹ năng mềm trong môi trường hiện đại.

Ông Xu cho biết, ông thiết kế khóa học này để giúp sinh viên xây dựng sự tự tin, cải thiện kỹ năng giao tiếp và trưởng thành hơn.

Ông nhận định rằng giá trị truyền thống “làm nhiều, nói ít” đã khuyến khích mọi người sống khiêm tốn và giản dị, nhưng nó có thể cản trở sự phát triển cá nhân và kỹ năng xã hội của họ.

Ngày nay khi càng nhiều nhà tuyển dụng đánh giá cao năng lực giao tiếp, thuyết trình và xây dựng quan hệ xã hội, những học phần thực hành như vậy đang nhận được sự quan tâm lớn từ sinh viên đại học Trung Quốc.