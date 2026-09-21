Trung Quốc chiếm hơn 97% lượng robot hình người xuất xưởng toàn cầu

ANTD.VN - Các nhà sản xuất robot hình người của Trung Quốc đang áp đảo thị trường thế giới, chiếm hơn 97% tổng lượng robot xuất xưởng toàn cầu trong nửa đầu năm 2026.

Một robot hình người của Unitree Robotics tham gia cuộc thi Wushu tại Thế vận hội Robot Hình người Thế giới 2026 ở Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 26-8-2026 (Ảnh: Reuters)

Theo dữ liệu từ công ty nghiên cứu Smart Analytics Global, thế giới đã xuất xưởng khoảng 19.100 robot hình người trong 6 tháng đầu năm 2026, cao gấp hơn 3 lần so với mức 5.100 robot cùng kỳ năm trước.

Đơn vị nghiên cứu này dự báo tổng lượng xuất xưởng có thể đạt khoảng 60.000 robot trong cả năm 2026 và tăng lên 500.000 robot vào năm 2030.

Trong số các doanh nghiệp dẫn đầu, AgiBot có trụ sở tại Thượng Hải, Trung Quốc vươn lên vị trí số một thế giới với khoảng 8.400 robot được xuất xưởng, tương đương 44% thị phần toàn cầu.

Đứng thứ hai là Unitree Robotics của thành phố Hàng Châu với khoảng 5.900 robot.

Khối lượng xuất xưởng của hai doanh nghiệp Trung Quốc trên vượt xa các đối thủ Mỹ như Tesla, Figure AI hay Agility Robotics, cho thấy tốc độ phát triển nhanh chóng của ngành robot hình người tại Trung Quốc.

Thành công này được thúc đẩy bởi sự hỗ trợ mạnh mẽ từ chính phủ, nguồn vốn đầu tư dồi dào và hệ sinh thái sản xuất quy mô lớn.

Kỹ sư đang làm việc trên robot hình người Tiangong Omni tại khu vực nghiên cứu và thử nghiệm của Trung tâm Đổi mới Robot hình người Bắc Kinh, Trung Quốc (Ảnh: Reuters)

Tại Hội nghị Trí tuệ nhân tạo Thế giới (WAIC) tổ chức ở Thượng Hải hồi tháng 7-2026, hàng chục công ty robot Trung Quốc đã trình diễn các mẫu robot có khả năng thao tác linh hoạt, tốc độ cao và mức độ tự động hóa ngày càng lớn.

Robot hình người đang dần chuyển từ giai đoạn thử nghiệm sang ứng dụng thực tế. Theo Smart Analytics Global, các lĩnh vực công nghiệp và thương mại hiện chiếm hơn 70% lượng robot xuất xưởng, tăng mạnh so với khoảng 50% của một năm trước đó.

Tuy nhiên, số lượng robot thực sự tham gia các hoạt động tạo ra giá trị kinh tế vẫn còn tương đối nhỏ.

Các chuyên gia nhận định ngành công nghiệp này vẫn đang trong giai đoạn đầu phát triển và cần thêm thời gian để chứng minh hiệu quả trong môi trường sản xuất, logistics, dịch vụ và chăm sóc con người.

Hồi cuối tháng 7-2026, Washington đã áp đặt lệnh cấm nhập khẩu một số robot hình người và robot bốn chân sản xuất tại Trung Quốc cùng các linh kiện liên quan, với lý do an ninh quốc gia và an ninh mạng.