'Trùm' bán Mercedes thoát lỗ nhờ phân phối thêm xe Vinfast

CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (Haxaco) ghi nhận doanh thu thuần 9 tháng đầu năm 2026 đạt hơn 4.048 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, đằng sau đà tăng trưởng doanh thu, doanh nghiệp vẫn chịu áp lực lớn từ chi phí hoạt động và lãi vay, trong khi hoạt động kinh doanh cốt lõi chưa tạo ra lợi nhuận dương. Khoản thu nhập khác tăng mạnh tiếp tục đóng vai trò quan trọng giúp Haxaco báo lãi.

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Cụ thể, giá vốn hàng bán trong 9 tháng đạt hơn 3.758 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ, nhanh hơn tốc độ tăng doanh thu. Lợi nhuận gộp theo đó đạt khoảng 290 tỷ đồng, tăng 18%, tương ứng biên lợi nhuận gộp khoảng 7,2%, thấp hơn mức gần 7,8% của cùng kỳ năm trước.

Áp lực chi phí cũng gia tăng đáng kể. Chi phí tài chính, toàn bộ là chi phí lãi vay, lên gần 61,8 tỷ đồng, cao hơn gấp đôi cùng kỳ. Trong khi đó, chi phí bán hàng đạt hơn 202 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp gần 129 tỷ đồng.

Sau khi khấu trừ các khoản chi phí, Haxaco ghi nhận lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh gần 101,8 tỷ đồng. Dù vậy, lợi nhuận khác đạt gần 158,8 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức khoảng 64 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Theo giải trình của doanh nghiệp, nguồn thu này chủ yếu đến từ các khoản hỗ trợ kinh doanh xe.

Nhờ khoản thu nhập ngoài hoạt động kinh doanh chính, Haxaco vẫn ghi nhận lợi nhuận trước thuế hơn 57 tỷ đồng, gấp khoảng 3,6 lần cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 40,8 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận thuộc cổ đông công ty mẹ là 22,2 tỷ đồng, cải thiện so với khoản lỗ hơn 27,4 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Dù kết quả lợi nhuận khởi sắc, dòng tiền vẫn là điểm đáng lưu ý. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trong 9 tháng đầu năm âm hơn 460,2 tỷ đồng, sâu hơn đáng kể so với mức âm gần 116,6 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Năm 2026, Haxaco đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 200 tỷ đồng. Với kết quả hơn 57 tỷ đồng sau 9 tháng, doanh nghiệp mới thực hiện khoảng 28,5% kế hoạch năm.

Đà tăng trưởng doanh thu của Haxaco còn gắn với việc mở rộng hoạt động phân phối ô tô điện VinFast thông qua các công ty thành viên.

Theo giải trình của doanh nghiệp, doanh thu hợp nhất tăng chủ yếu nhờ quy mô hoạt động được mở rộng. Đáng chú ý, CTCP Tập đoàn Tương Lai Việt (VFG) trở thành công ty con của Haxaco từ tháng 3/2026 và được hợp nhất vào báo cáo tài chính kể từ thời điểm này.

Việc mở rộng phạm vi hợp nhất cũng tác động đến quy mô tài sản của doanh nghiệp. Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản Haxaco đạt gần 3.748 tỷ đồng, tăng hơn 51% so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn chiếm khoảng 2.951 tỷ đồng, tương đương gần 79% tổng tài sản.

Đáng chú ý, hàng tồn kho sau khi trừ dự phòng đạt hơn 2.117 tỷ đồng, tăng khoảng 660 tỷ đồng so với đầu năm và chiếm hơn 56% tổng tài sản. Riêng giá trị hàng hóa ghi nhận gần 1.478 tỷ đồng, tăng hơn 635 tỷ đồng so với đầu năm.

Cùng với tài sản, nghĩa vụ nợ của Haxaco cũng tăng nhanh. Tổng nợ phải trả cuối tháng 9/2026 lên hơn 2.293 tỷ đồng, so với khoảng 1.109 tỷ đồng đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đạt gần 1.640 tỷ đồng, tăng khoảng 689 tỷ đồng, chiếm hơn 71% tổng nợ phải trả.

Quy mô vay nợ tăng kéo theo áp lực chi phí vốn, thể hiện qua khoản lãi vay gần 61,8 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm, so với 26,4 tỷ đồng cùng kỳ. Trong khi đó, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh chưa được cải thiện, khiến nhu cầu quản trị vốn lưu động và cân đối nguồn tiền trở thành vấn đề đáng chú ý đối với doanh nghiệp.

Ở chiều ngược lại, vốn chủ sở hữu tại ngày 30/9/2026 đạt gần 1.455 tỷ đồng, tăng so với đầu năm. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt khoảng 47,6 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận chưa phân phối của kỳ này là gần 22,2 tỷ đồng.

Ngoài ra, bảng cân đối kế toán của Haxaco ghi nhận lợi thế thương mại hơn 260,8 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 68,2 tỷ đồng đầu năm, trong đó hơn 200 tỷ đồng liên quan đến thương vụ của CTCP Tập đoàn Tương Lai Việt (VFG).