Trực tiếp: Lễ bế mạc và trao giải Liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh CAND lần thứ XV năm 2026

ANTD.VN - Ngày 27/10/2026, Lễ Bế mạc và Trao giải Liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh Công an nhân dân lần thứ XV với chủ đề “Hội tụ và lan tỏa” sẽ chính thức diễn ra vào lúc 20h00 tại Nhà hát Hồ Gươm - TP Hà Nội. Sau những ngày tranh tài sôi nổi, hấp dẫn và đầy tinh thần trách nhiệm, sự kiện là dịp tôn vinh các tác phẩm, tác giả xuất sắc nhất trong số 737 tác phẩm dự thi ở nhiều hạng mục, cùng 45 thí sinh tham gia phần thi phát thanh viên và người dẫn chương trình. Với tiêu chí "Sôi nổi - Chuyên nghiệp - Hiệu quả", Hội đồng Giám khảo đã làm việc công tâm để tìm ra những gương mặt tiêu biểu.