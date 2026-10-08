Trực thông tin 24/7, sẵn sàng điều tra sự cố nghiêm trọng, tai nạn tàu bay

ANTD.VN - Cục Hàng không Việt Nam vừa trình Bộ Xây dựng dự thảo Quy chế làm việc của Hội đồng điều tra sự cố nghiêm trọng, tai nạn tàu bay.

Trong đó đề xuất cơ chế tiếp nhận thông tin 24/7 và duy trì lực lượng, phương tiện ở trạng thái sẵn sàng triển khai điều tra.

Theo dự thảo, Vụ Vận tải và An toàn giao thông được xác định là cơ quan thường trực của Hội đồng điều tra sự cố nghiêm trọng, tai nạn tàu bay.

Cơ quan thường trực có trách nhiệm tham mưu, tổng hợp, giúp Hội đồng điều tra và Chủ tịch Hội đồng tổ chức, duy trì hoạt động; đồng thời bảo đảm các điều kiện cần thiết để triển khai công tác điều tra.

Đáng chú ý, cơ quan này phải duy trì đầu mối liên lạc 24/7 để tiếp nhận thông báo về sự cố nghiêm trọng, tai nạn tàu bay. Danh sách liên hệ khẩn cấp, các đầu mối liên lạc thống nhất và trạng thái sẵn sàng triển khai điều tra cũng phải được duy trì thường xuyên.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, cơ quan thường trực phối hợp với Cục Hàng không Việt Nam và các cơ quan, tổ chức liên quan để xác minh thông tin ban đầu, đồng thời bảo đảm sự sẵn sàng của lực lượng tiếp cận hiện trường (GO Team).

Nguồn lực, trang thiết bị phục vụ điều tra cũng được yêu cầu duy trì ở trạng thái sẵn sàng, nhằm bảo đảm khả năng tiếp cận hiện trường ngay khi xảy ra sự cố nghiêm trọng, tai nạn tàu bay.

Chuyến bay VN34 của Vietnam Airlines từ Đức về Việt Nam xảy ra sự cố

Trên cơ sở thông tin ban đầu, cơ quan thường trực tham mưu Hội đồng điều tra và Chủ tịch Hội đồng triển khai điều tra theo quy định; chuẩn bị quyết định thành lập tổ điều tra, chỉ định người phụ trách điều tra, đồng thời thực hiện các thủ tục cần thiết để huy động chuyên gia, tổ chức, phương tiện, thiết bị và các nguồn lực phục vụ điều tra.

Không can thiệp vào Tổ điều tra

Dự thảo quy định rõ cơ quan thường trực không thay thế hoặc can thiệp vào thẩm quyền chuyên môn, kỹ thuật của Người phụ trách điều tra và Tổ điều tra.

Bên cạnh việc tổ chức, bảo đảm nguồn lực, cơ quan thường trực có trách nhiệm quản lý hồ sơ, dữ liệu và vật chứng phục vụ công tác điều tra.

Để bảo đảm nguồn nhân lực luôn trong trạng thái sẵn sàng, cơ quan thường trực được giao xây dựng kế hoạch đào tạo, huấn luyện; quản lý danh sách, hồ sơ năng lực và tình trạng huấn luyện của các chuyên gia điều tra.

Cơ quan này cũng tham mưu, trình Chủ tịch Hội đồng điều tra phê chuẩn danh sách chuyên gia điều tra, chuyên gia hỗ trợ điều tra; xây dựng kế hoạch duy trì, phát triển nguồn lực chuyên gia, đồng thời chuẩn bị các điều kiện về đào tạo, huấn luyện, trang thiết bị và kinh phí phục vụ hoạt động điều tra.

Một nhiệm vụ khác được đặt ra là xây dựng và tổ chức thực hiện quy trình tiếp nhận, xử lý thông tin; triển khai lực lượng tiếp cận ban đầu hiện trường và tổ chức điều tra sự cố nghiêm trọng, tai nạn tàu bay.

Theo dự thảo, cơ quan thường trực cũng là đầu mối liên lạc với các tổ chức quốc tế, tham mưu về hợp tác quốc tế trong công tác điều tra và bảo đảm phối hợp với các cơ quan điều tra sự cố nghiêm trọng, tai nạn tàu bay quốc tế khi tiến hành điều tra hoặc ủy quyền điều tra.

Trong khi đó, Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, kịp thời hồ sơ, dữ liệu và thông tin thuộc phạm vi quản lý theo yêu cầu của Hội đồng điều tra; cử chuyên gia có năng lực phù hợp tham gia hoặc hỗ trợ điều tra khi được yêu cầu.

Hội đồng điều tra cũng có thể trưng dụng giám sát viên an toàn của Cục Hàng không Việt Nam làm chuyên gia điều tra. Trong trường hợp này, giám sát viên an toàn hàng không phải bảo đảm tính khách quan đối với chất lượng kết quả điều tra.