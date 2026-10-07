Trọng tài có hành động bất ngờ với Messi trong ngày chia tay tuyển Argentina

ANTD.VN - Sau khi thổi còi kết thúc trận đấu giao hữu giữa Benin và Argentina, trọng tài chính Fernando Véjar có hành động lạ với huyền thoại của La Albiceleste khiến dư luận bàn tán sôi nổi.

Cụ thể, vị vua áo đen người Chile đã trao tặng lại cho ngôi sao 39 tuổi hai chiếc thẻ vàng và thẻ đỏ mà ông sử dụng trong trận đấu cuối cùng của El Pulga trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Trọng tài Fernando Vejar có món quà "lạ" tới Messi (Ảnh: AFA)

Bên cạnh món quà của vị trọng tài, Messi cũng nhận được những món quà đầy ý nghĩa từ phía các cầu thủ Benin - một bức tượng mô hình thu nhỏ của Tượng Amazon tại Cotonou, công trình tôn vinh những nữ chiến binh của Vương quốc Dahomey. Hình tượng này gắn với sự dũng cảm, ý chí chiến đấu và sức mạnh của phụ nữ trong lịch sử Benin, một chiếc áo của đại diện châu Phi và một lá thư được toàn đội Benin gửi tới chủ nhân của 8 Quả bóng vàng, theo tờ TyC Sport. Ngoài ra, trái bóng được sử dụng trong trận đấu cũng được Messi giữ lại làm kỉ niệm.

Trận đấu này đánh dấu lần cuối cùng M10 khoác áo đội tuyển quốc gia. Sau trận, Messi sẽ chính thức giã từ sự nghiệp quốc tế dài hơn hai thập kỷ, với đỉnh cao là 2 chức vô địch Copa America và chức vô địch World Cup 2022 tại Qatar, qua đó chấm dứt 36 năm chờ đợi mỏi mòn của người Argentina, kể từ sau khi Diego Maradona dẫn dắt đại diện Nam Mỹ bước lên đỉnh thế giới vào năm 1986.

Xuyên suốt sự nghiệp lẫy lừng của mình, El Pulga đã khoác áo đội tuyển Argentina 208 trận, góp dấu giày vào 126 bàn thắng, tham dự 6 kì World Cup và là chứng nhân cho 3 thế hệ khác nhau của đội tuyển tới từ Nam Mỹ: từ thế hệ của Javier Zanetti, Hernan Crespo, Juan Roman Riquelme cho tới thế hệ giành huy chương vàng Olympic Bắc Kinh 2008 của Angel Di Maria, Sergio Agüero hay Ezequiel Garay, cho tới thế hệ giành cúp vàng thế giới năm 2022 với Enzo Fernandez, Emi Martinez hay Julian Alvarez.

Messi đã có cho mình một màn tri ân đầy ý nghĩa (Ảnh: AFA)

Số 10 huyền thoại của La Albiceleste có màn ra mắt màu áo trắng - xanh lam vào ngày 17/8/2005, trong trận giao hữu gặp đội tuyển Hungary. Anh vào sân ở phút 63 thay cho Lisandro Lopez, nhưng phải rời sân sau 2 phút vì lỗi thúc cùi chỏ vào cầu thủ đối phương. Trải qua 21 năm với những thăng trầm cùng đội tuyển Argentina, ngôi sao đang thuộc biên chế Inter Miami tuyên bố giải nghệ vào ngày 31/8/2026, thông qua một bức thư tay do chính cầu thủ này viết và đăng tải trên mạng xã hội.