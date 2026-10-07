Trình Chính phủ cao tốc Quảng Ngãi- Kon Tum hơn 51.500 tỷ đồng

ANTD.VN -UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa gửi Thủ tướng Chính phủ tờ trình báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum.

Theo đề xuất của tỉnh Quảng Ngãi, tuyến đường bộ cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum có tổng chiều dài hơn 136km.

Điểm đầu tại Km 0+00 giao với cao tốc Bắc - Nam phía Đông tại xã Nguyễn Nghiêm. Điểm cuối giao với tuyến quy hoạch cao tốc Bắc - Nam phía Tây tại xã Đăk Hà.

Tuyến sẽ được đầu tư hoàn chỉnh quy mô 4 làn xe theo quy hoạch, bề rộng nền đường 24,75m, vận tốc thiết kế 100km/h.

Riêng đoạn tuyến qua đèo Vi ô lăk và đèo Măng Đen (khoảng 66km) có điều kiện địa hình đồi núi hiểm trở, độ dốc cao và nhiều suối, khe cắt ngang, độ chênh cao sẽ được đầu tư quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường 22m, vận tốc thiết kế 80km/h.

UBND tỉnh Quảng Ngãi khẳng định, dự án bảo đảm nguồn vốn để triển khai đồng thời cho biết, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ dành nguồn Ngân sách Trung ương khoảng 119.398 tỷ đồng cho 3 dự án đường bộ cao tốc: Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên địa phận Sơn La; Quảng Ngãi - Kon Tum; Bảo Hà - Lai Châu.

Tỉnh Quảng Ngãi trình Chính phủ đầu tư cao tốc Quảng Ngãi- Kon Tum hơn 51.500 tỷ đồng

Đối với Ngân sách địa phương, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có văn bản báo cáo Bộ Tài chính và Hội đồng thẩm định Nhà nước, cam kết bố trí đủ phần vốn ngân sách địa phương cho dự án là 2.047 tỷ đồng.

Lý giải về việc lựa chọn quy mô tuyến, UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, việc xác định quy mô đầu tư không chỉ căn cứ vào lưu lượng của năm đầu khai thác mà phải xét đến chức năng của tuyến và nhu cầu trong toàn bộ thời kỳ khai thác.

Dự báo vào năm 2030, lưu lượng trên tuyến khoảng 2.986 - 5.673 PCU/ngày đêm. Sau khoảng 10 năm (đến năm 2040), lưu lượng trên tuyến tăng lên 16.122 - 23.112 PCU/ngày đêm và đến năm 2050 đạt 24.870 - 32.679 PCU/ngày đêm.

Theo tỉnh Quảng Ngãi, đầu tư 4 làn xe hoàn chỉnh ngay từ đầu vừa phù hợp quy hoạch, vừa bảo đảm tính đồng bộ, an toàn khai thác, tạo năng lực dự phòng cho tăng trưởng; đồng thời hạn chế việc phải đầu tư mở rộng nhiều lần.

Căn cứ phương án đề xuất, dự án dự kiến sử dụng khoảng hơn 1.400ha đất. Trong đó, diện tích rừng tự nhiên khoảng hơn 400ha, rừng trồng hơn 300ha, đất chưa có rừng gần 322ha và đất ngoài ba loại rừng hơn 420ha. Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án khoảng hơn 51.500 tỷ đồng.

Nếu được chấp thuận, dự án đường bộ cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum sẽ được hoàn thiện các thủ tục khởi công trong năm 2027, hoàn thành, đưa vào khai thác trong năm 2030.

Tỉnh Quảng Ngãi cho biết, tuyến cao tốc mới được hình thành với vận tốc thiết kế 80 - 100km/h, kiểm soát ra vào và tách dòng giao thông đường dài với giao thông dân sinh sẽ rút ngắn thời gian vận chuyển (từ 50 - 60%), giảm chi phí vận hành phương tiện và nâng cao độ tin cậy của hành trình; tạo tuyến vận tải thay thế khi QL24 xảy ra sạt lở, ách tắc hoặc sự cố do thiên tai.