Trình bổ sung nghỉ một ngày dịp Văn hóa Việt Nam, không hoán đổi làm việc

ANTD.VN - Tiếp thu thêm ý kiến góp ý, Bộ Nội vụ đề xuất bổ sung phương án nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam 1 ngày, vào đúng ngày 24/11/2026 và không thực hiện hoán đổi ngày làm việc, để trình Chính phủ xem xét.

Bộ Nội vụ bổ sung đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026

Bộ Nội vụ đã có tờ trình bổ sung về đề xuất nghỉ lễ ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Tại tờ trình bổ sung, Bộ Nội vụ cho biết ngày Văn hóa Việt Nam năm nay rơi vào thứ ba, người lao động được nghỉ làm việc hưởng nguyên lương.

Trong quá trình xây dựng lịch nghỉ, cơ quan soạn thảo nghiên cứu phương án hoán đổi ngày làm việc thứ Hai 23/11 sang thứ Bảy 28/11 để nghỉ liền mạch bốn ngày (21/11-24/11/2026).

Tiếp thu góp ý và rà soát yêu cầu thực tế, Bộ Nội vụ đề xuất phương án công chức, viên chức nghỉ một ngày vào thứ Ba 24/11 và không hoán đổi lịch làm việc. Lịch này áp dụng cho cả lao động khu vực doanh nghiệp.

Lý do cân nhắc là cuối tháng 11, các cơ quan, đơn vị tập trung hoàn thành chương trình, kế hoạch công tác năm.

Doanh nghiệp cũng đồng loạt đẩy nhanh tiến độ sản xuất, giao hàng, hoàn thành kế hoạch kinh doanh và chuẩn bị cho năm tiếp theo. Nghỉ đúng ngày không hoán đổi đảm bảo duy trì nhịp độ xử lý công việc cuối năm, hỗ trợ ổn định sản xuất, kinh doanh, nhất là các doanh nghiệp tổ chức sản xuất theo ca, kíp, đơn hàng, mùa vụ hoặc vận hành liên tục.

Phương án trên vẫn đảm bảo cho người dân thụ hưởng hoạt động văn hóa, phát triển kinh doanh, duy trì hoạt động hành chính.

Phương án nghỉ 1 ngày hướng tới bảo đảm hài hòa giữa việc tạo điều kiện để người dân tham gia, thụ hưởng các hoạt động văn hóa với yêu cầu duy trì hoạt động bình thường của cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và nền kinh tế.

Ý nghĩa của Ngày Văn hóa Việt Nam không chỉ nằm ở độ dài của kỳ nghỉ mà còn ở chất lượng các hoạt động được tổ chức, khả năng tiếp cận và mức độ tham gia thực chất của người dân. Một ngày nghỉ được chuẩn bị tốt, với nhiều hoạt động tại bảo tàng, thư viện, nhà hát, di tích, không gian văn hóa, thể thao và cộng đồng, có thể tạo sức lan tỏa xã hội sâu rộng và lâu dài.

Việc không hoán đổi ngày làm việc cũng giúp hạn chế xáo trộn lịch làm việc và duy trì tính liên tục của hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ công, trong khi vẫn dành trọn ngày 24/11 để người dân tham gia các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam.